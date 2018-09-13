Житель Пензы получил 17 лет колонии за изнасилование девочки Криминал

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. 37-летний житель Пензы приговорен к 17 годам колонии строгого режима за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», и одного по ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 12-летней девочки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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«Как установлено по делу, мужчина в декабре 2017 года познакомился с 12-летней девочкой, находившейся в компании с его племянниками, и совершил ее изнасилование. В январе 2018 года он вновь пошел на это преступление, а также совершил насильственные действия сексуального характера», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что весной 2017 года мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за развратные действия в отношении подростка примерно такого же возраста.

«Принимая во внимание повышенную общественную опасность совершенного преступления, суд назначил злоумышленнику наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в пресс-службе.