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В Пензе осужден мужчина, заставлявший детей присылать ему интимные фото

18:00 | 14.09.2018 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. 37-летний житель Пензы приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении 75 несовершеннолетних из четырех регионов страны.

В Пензе осужден мужчина, заставлявший детей присылать ему интимные фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и 50 эпизодам преступления, ответственность за которое предусмотрены п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Следствием и судом установлено, что с января 2015 года по сентябрь 2017-го мужчина 1980 года рождения, находясь в Пензе и Городищенском районе, с использованием компьютера и мобильного телефона в нескольких социальных сетях знакомился и переписывался с несовершеннолетними. При этом он представлялся малолетней девочкой или мальчиком», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе общения злоумышленник заводил разговоры на сексуальные темы, а также отправлял детям фото- и видеоматериалы интимного характера.

«После этого он уговаривал, а иногда шантажировал малолетних тем, что расскажет обо всем происходящем родителям и их друзьям, требуя от потерпевших, чтобы они прислали ему аналогичные материалы с их собственным изображением. Часть детей выполняли его требования, остальные отвечали отказом и прекращали переписку. Всего следователем потерпевшими признаны 75 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет из Пензенской и Кемеровской областей, Удмуртии и Хакасии», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что злоумышленник полностью признал свою вину.

Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.

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