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В Пензе женщина перевела мошенникам более 90 тыс. рублей при продаже тренажера

12:27 | 15.09.2018 | Криминал

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Жительница Пензы перевела мошенникам более 90 тыс. рублей, попавшись на их уловку при продаже беговой дорожки через интернет.

В Пензе женщина перевела мошенникам более 90 тыс. рублей при продаже тренажера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, она разместила объявление о продаже тренажера за 12,5 тыс. рублей на сайте Avito.ru.

«Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, сказала, что находится в Екатеринбурге и желает приобрести беговую дорожку. Под этим предлогом жительница Пензы сказала ей номер карты для оплаты товара. Проверив затем баланс счета, она не обнаружила поступления денег и позвонила на номер незнакомки», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что женщина передала трубку неизвестному, а тот сказал, что направил деньги на другую — кредитную карту владелицы тренажера, и теперь их следует перевести обратно, чтобы затем зачислить на нужный счет.

«Женщина последовала этой просьбе и перечислила 12,5 тыс. рублей, однако незнакомец сказал, что деньги не поступили, так как «зависла система», и операцию нужно повторить. В результате гражданка осуществила несколько переводов на общую сумму 92,5 тыс. рублей. После этого неизвестный сказал, что деньги поступили, и он направит их на дебетовую карту. Средства до сих пор не перечислены, а телефоны незнакомцев отключены», — добавили в пресс-службе.

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