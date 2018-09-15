В Пензе женщина перевела мошенникам более 90 тыс. рублей при продаже тренажера Криминал

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Жительница Пензы перевела мошенникам более 90 тыс. рублей, попавшись на их уловку при продаже беговой дорожки через интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, она разместила объявление о продаже тренажера за 12,5 тыс. рублей на сайте Avito.ru.

«Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, сказала, что находится в Екатеринбурге и желает приобрести беговую дорожку. Под этим предлогом жительница Пензы сказала ей номер карты для оплаты товара. Проверив затем баланс счета, она не обнаружила поступления денег и позвонила на номер незнакомки», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что женщина передала трубку неизвестному, а тот сказал, что направил деньги на другую — кредитную карту владелицы тренажера, и теперь их следует перевести обратно, чтобы затем зачислить на нужный счет.

«Женщина последовала этой просьбе и перечислила 12,5 тыс. рублей, однако незнакомец сказал, что деньги не поступили, так как «зависла система», и операцию нужно повторить. В результате гражданка осуществила несколько переводов на общую сумму 92,5 тыс. рублей. После этого неизвестный сказал, что деньги поступили, и он направит их на дебетовую карту. Средства до сих пор не перечислены, а телефоны незнакомцев отключены», — добавили в пресс-службе.