Житель Трескино госпитализирован с ножевыми ранениями Криминал

Сурск, 15 сентября 2018. PenzaNews. Житель села Трескино госпитализирован из квартиры в Сурске Городищенского района Пензенской области с проникающими ножевыми ранениями груди и брюшной полости. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств получения 37-летним мужчиной данных телесных повреждений.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был проведен поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 65-летнего владельца квартиры, привлекавшегося к уголовной ответственности. Его задержали», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.