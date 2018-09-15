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Житель Пензы лишился 43 тыс. рублей при покупке смартфона в интернет-магазине

15:42 | 15.09.2018 | Криминал

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. 24-летний житель Пензы лишился 43 тыс. рублей, заказав новую модель смартфона в интернет-магазине. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы лишился 43 тыс. рублей при покупке смартфона в интернет-магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После выбора товара на сайте появилась информация о том, что для приобретения телефона необходимо перечислить предоплату в размере 100% стоимости на счет банковской карты. После этих действий должна была появиться информация с трек-кодом для отслеживания посылки», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточили, что мужчина до сих пор не получил покупку, а телефоны, указанные на сайте, оказались отключены.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.

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