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В Засечном раскрыто покушение на кражу кабеля из строящегося дома

09:30 | 17.09.2018 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в селе Засечном Пензенской области по факту попытки кражи кабеля из строящегося дома на улице Семейной.

В Засечном раскрыто покушение на кражу кабеля из строящегося дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Пензенского района обратился с заявлением о краже представитель строительно-монтажной организации. Он сказал, что на улице Семейной неизвестный в ночное время, разбив оконное стекло на первом этаже строящегося дома, проник в помещение, откуда пытался похитить электрический кабель», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что участковые установили причастность к совершению преступления 51-летнего пензенца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном», — уточнили в пресс-службе.

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