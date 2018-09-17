Информация о череде убийств детей в Пензе не соответствует действительности — СКР Криминал

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Активно обсуждаемая в социальных сетях и мессенджерах информация о нескольких убийствах и преступлениях сексуального характера в отношении детей, якобы совершенных в разных районах Пензы в августе и сентябре, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«С конца августа 2018 года до настоящего времени убийства и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории Пензы не совершались», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что в случаях, когда имеют место резонансные преступления в отношении несовершеннолетних, «следственное управление нацелено на информирование общественности о произошедшем».

«Во избежание возникновения различных слухов и распространения ложных сведений призываем жителей города Пензы и области руководствоваться лишь официальной информацией, исходящей от следственного управления и других правоохранительных органов», — добавила Татьяна Махницкая.