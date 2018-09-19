В Пензе в суд направлено дело об избиении женщины до смерти деревянным бруском Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело об избиении до смерти жительницы Пензы направлено в суд.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, обвинение предъявлено 42-летнему сожителю погибшей, который полностью признал свою вину.

«По делу установлено, что в начале августа в ходе ссоры со своей 39-летней сожительницей в ее квартире из-за того, что она уснула и не открывала ему входную дверь, обвиняемый нанес ей деревянным бруском не менее 13 ударов в область головы и тела, причинив переломы свода и основания черепа и множественные переломы ребер, послужившие причиной смерти женщины на месте преступления», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мужчина еще более суток оставался в квартире и распивал спиртное в компании знакомых, которым сказал, что сожительница сильно пьяна и спит.

«Затем злоумышленник завернул тело в простыню и перенес в ванную комнату, где спустя несколько дней оно было обнаружено 13-летней дочерью потерпевшей», — отметила старший помощник прокурора.

Она уточнила, что мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.