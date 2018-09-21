Пензенские полицейские задержали подозреваемого в угоне машины в «Спутнике» Криминал

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. 19-летний житель Пензы задержан по подозрению в ночном угоне автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного около дома на улице Изумрудной в селе Засечном. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«На розыск машины и задержание подозреваемого были ориентированы все наружные службы. Четыре часа спустя сотрудники ГИБДД в Пензе задержали автомобиль под управлением 19-летнего водителя, привлекавшегося к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что молодой мужчина признался в содеянном, машина изъята.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.