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Житель Пензы подозревается в краже иномарки, популярной в начале 1990-х годов

15:31 | 22.09.2018 | Криминал

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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. 20-летний житель Пензы подозревается в краже автомобиля «Renault 19», который пользовался особой популярностью в стране в начале 1990-х годов.

Житель Пензы подозревается в краже иномарки, популярной в начале 1990-х годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области, до пропажи двери машины, находившейся возле одного из домов на улице 8 Марта, были не заперты, а заводилась она путем соединения проводов.

«Подозреваемый признался в содеянном. Похищенная машина изъята», — пояснили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Renault 19» выпускался в период между 1988 и 2000 годами. После 1995 года производился в Турции для рынков стран СНГ и Ближнего Востока.

Выпускался в четырех версиях: трех- и пятидверные хэтчбеки, четырехдверный седан и кабриолет.

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