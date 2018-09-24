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В Спасске подросток снял на видео избиение сверстника и выложил запись в сеть

16:30 | 24.09.2018 | Криминал

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Спасск, 24 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои» возбуждено в связи с причинением телесных повреждений 14-летнему подростку в Спасске Пензенской области, избиение которого сверстник снял на камеру мобильного телефона, после чего запись появилась в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Спасске подросток снял на видео избиение сверстника и выложил запись в сеть

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 8 сентября 16-летний подросток, находясь на стадионе в городе Спасске и выясняя отношения с потерпевшим 2004 года рождения, нанес последнему не менее 20 ударов руками и ногами, причинив телесные повреждения и физическую боль. Процесс избиения был зафиксирован одним из сверстников подозреваемого с помощью мобильного телефона. Впоследствии видеозапись была распространена в сети», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавший был госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая добавила, что в рамках данного дела предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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