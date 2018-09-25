Экс-глава администрации сельсовета в Каменском районе оштрафована за служебный подлог Криминал

Каменка, 25 сентября 2018. PenzaNews. Бывшая глава администрации Междуреченского сельсовета Каменского района Пензенской области Любовь Кульченкова оштрафована на 10 тыс. рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что муниципальная чиновница 26 июля 2017 года заключила с МУП ЖКХ «Междуреченское» договор на текущий ремонт кровли здания и площадки перед входом в администрацию Междуреченского сельсовета. Достоверно зная, что работы по договору не выполнены, 1 августа 2017 года она подписала и заверила оттиском печати акт приемки и справку о стоимости выполненных работ», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, заинтересованность Любови Кульченковой в совершении незаконных действий была вызвана желанием получения премии по итогам работы за IV квартал за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, в том числе за освоение бюджетных средств.

«На основании подложных документов в августе и ноябре 2017 года с лицевого банковского счета администрации Междуреченского сельсовета на счет МУП ЖКХ «Междуреченское» были перечислены денежные средства в размере 60 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Приговор суда в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.