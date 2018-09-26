В Каменском районе избитая мужем пенсионерка умерла в больнице Криминал

Каменка, 26 сентября 2018. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1941 года рождения, которую, по версии следствия, избил супруг, скончалась в больнице от полученных телесных повреждений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 24 сентября в ночное время пожилые супруги на такси вернулись домой в село Соболевка от внучки, проживающей в Каменке, после чего потерпевшая поехала в гости к родственнику в том же селе. По возвращении женщины домой между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары в область туловища, верхних конечностей и головы. Обнаружив, что состояние жены начало ухудшаться, злоумышленник попросил соседей вызвать скорую помощь. Через непродолжительное время женщина скончалась в каменской межрайонной больнице», — пояснили в ведомстве.

В следственном управлении уточнили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от острой легочно-сердечной недостаточности, развившейся в результате тупой травмы каркаса грудной клетки.

«Мужчина 1939 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».