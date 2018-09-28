В Пензе завели дело на мужчину, уклоняющегося от призыва с 2014 года Криминал

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в Пензе в отношении 25-летнего местного жителя.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, с 2010 года он состоит на учете в отделе военного комиссариата по Первомайскому и Ленинскому районам, в июне 2011-го ему была предоставлена отсрочка в связи с учебой, однако в феврале 2012-го он ее утратил в связи с переводом на заочную форму.

«С 2014 года по настоящее время мужчине под личную роспись выдано пять повесток о необходимости обязательной явки в военкомат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Однако в указанные в повестках даты он не явился, объяснений и каких-либо документов об уважительности причин неприбытия не представил», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, находится на контроле надзорного ведомства.