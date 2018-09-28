EN
14:32:05 Пятница, 28 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завели дело на мужчину, уклоняющегося от призыва с 2014 года

13:07 | 28.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в Пензе в отношении 25-летнего местного жителя.

В Пензе завели дело на мужчину, уклоняющегося от призыва с 2014 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, с 2010 года он состоит на учете в отделе военного комиссариата по Первомайскому и Ленинскому районам, в июне 2011-го ему была предоставлена отсрочка в связи с учебой, однако в феврале 2012-го он ее утратил в связи с переводом на заочную форму.

«С 2014 года по настоящее время мужчине под личную роспись выдано пять повесток о необходимости обязательной явки в военкомат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Однако в указанные в повестках даты он не явился, объяснений и каких-либо документов об уважительности причин неприбытия не представил», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, находится на контроле надзорного ведомства.

Загрузка...
Читайте также
Депутат Зиновьев обеспокоен повреждением корневой системы дубов на Олимпийской аллее Виктор Хомец арестован на 10 суток после пикета у пензенского УМВД
Иван Букарев признан лучшим кондитером в Пензенской области Степень износа водопроводных сетей в Пензе составляет 65% — Вадим Муравлев
В пензенской гордуме обсудили планы по созданию платной парковки у онкодиспансера Депутат призвал решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама