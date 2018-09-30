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Жительница Пензы лишилась сбережений, пытаясь устроиться сиделкой

12:38 | 30.09.2018 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. 59-летняя жительница Пензы лишилась 11 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при попытке найти работу сиделкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Жительница Пензы лишилась сбережений, пытаясь устроиться сиделкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о поиске работы. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, сказал, что его тете нужна сиделка, и под предлогом перечисления предоплаты за услуги попросил пройти к ближайшему банкомату», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по инструкции неизвестного жительница Пензы подключила услугу «Мобильный банк» к указанному им номеру телефона, после чего у нее списали деньги.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении МВД.

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