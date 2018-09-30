Под Пензой девушка лишилась 5,5 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников Криминал

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. 19-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась 5,5 тыс. рублей после переписки со знакомой, страницей которой в социальной сети «ВКонтакте» воспользовались мошенники.

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«Со страницы знакомой она получила сообщение с просьбой продиктовать номер банковской карты и трехзначный код с обратной стороны для перевода денег. Девушка написала запрашиваемые данные и код подтверждения, поступивший на мобильный телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что с карты девушки списали деньги, после чего та позвонила подруге.

«Оказалось, что страница была взломана, и денег знакомая не просила. Проводится проверка», — добавили в управлении.