EN
19:03:09 Понедельник, 1 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено из-за интимного снимка жительницы Тамалы

16:43 | 01.10.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» возбуждено в связи с публикацией интимной фотографии жительницы рабочего поселка Тамала Пензенской области в социальной сети без ее ведома.

Уголовное дело возбуждено из-за интимного снимка жительницы Тамалы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в совершении преступления подозревается 38-летний бывший супруг женщины.

«Как установлено в ходе проверки, мужчина в нарушение гарантированных Конституцией РФ и нормами международного права неприкосновенности частной жизни, личной тайны, защиты чести и доброго имени [...] умышленно, используя мобильный телефон и интернет, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей графическое изображение бывшей супруги интимного содержания. Доступ к нему был открыт для всех пользователей соцсети», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — отметила Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
Бирюков объяснил Белозерцеву, почему кукольному дому в Пензе необходимо новое здание Пензенские волонтеры-медики поддержат проект «#ДоброВСело»
Пензенский конькобежец примет участие в двух этапах Кубка мира В Пензенской области остро стоит вопрос с теплыми гаражами для пожарной техники — Рыжов
Пензенские власти направят на ремонт сельских дорог и благоустройство 662 млн. рублей Денис Аблязин стал бронзовым призером французского этапа Кубка мира
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама