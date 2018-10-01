Уголовное дело возбуждено из-за интимного снимка жительницы Тамалы Криминал

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» возбуждено в связи с публикацией интимной фотографии жительницы рабочего поселка Тамала Пензенской области в социальной сети без ее ведома.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в совершении преступления подозревается 38-летний бывший супруг женщины.

«Как установлено в ходе проверки, мужчина в нарушение гарантированных Конституцией РФ и нормами международного права неприкосновенности частной жизни, личной тайны, защиты чести и доброго имени [...] умышленно, используя мобильный телефон и интернет, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей графическое изображение бывшей супруги интимного содержания. Доступ к нему был открыт для всех пользователей соцсети», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — отметила Светлана Артамонова.