Трое пензенцев подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств платежа Криминал

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Трое жителей Пензы в возрасте 20 лет и 21 года подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, с заявлением в правоохранительные органы обратился 18-летний молодой человек, который пояснил, что с его банковской карты, которую он потерял в баре на улице Суворова, было списано более 1,4 тыс. рублей.

«Полицейские установили, что деньги с карты были сняты в ночное время в круглосуточном магазине и кафе, а также на автозаправочной станции, расположенных в центре Пензы», — пояснили в ведомстве, добавив, что стражам порядка удалось установить личности предполагаемых злоумышленников.

«Они признались в содеянном», — отметили в УМВД.