Полиция предупредила пензенцев об опасных SMS Криминал

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Случаи рассылки на мобильные телефоны SMS-сообщений, содержащих интернет-ссылки, при переходе по которым на устройство без ведома владельца устанавливаются вирусные программы, участились в Пензенской области.

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«Подобные SMS могут прийти как от незнакомого пользователя, так и от абонента из списка контактов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве обратили внимание на то, что текст таких сообщений различается: владельцу телефона могут предложить просмотреть фотографию или видео с его участием, уведомить о выполнении платежей с использованием банковской карты, выигрыше в лотерее или конкурсе.

«Если граждане размещают информацию на сайтах бесплатных объявлений, то в SMS им может прийти предложение обмена или приобретения товара», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что во всех этих случаях не следует переходить по указанной в сообщении ссылке, так как иначе произойдет заражение смартфона вирусом и управление им фактически будет передано другим лицам.

«Последствия заражения смартфонов могут быть разнообразными: рассылка аналогичных SMS-сообщений по списку контактов, блокировка социальных сетей и электронной почты, доступ посторонних лиц к переписке и имеющимся фото- и видеоматериалам, хищение денег с использованием подключенных банковских сервисов», — отметили в УМВД.