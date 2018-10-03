В ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» изъято 6,5 кг запрещенных веществ Криминал

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Более 6,5 кг запрещенных веществ изъято из незаконного оборота в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!», которая проводилась в Пензенской области с 20 августа по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

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По данным областного надзорного ведомства, всего за этот период возбуждено 148 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, составлено 83 протокола об административных правонарушениях.

За время акции поступило 340 сообщений о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного наркотиков. По каждому были организованы проверочные мероприятия.

Ожидается, что окончательные итоги акции будут подведены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое намечено на 11 октября.