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В ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» изъято 6,5 кг запрещенных веществ

11:39 | 03.10.2018 | Криминал

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Более 6,5 кг запрещенных веществ изъято из незаконного оборота в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!», которая проводилась в Пензенской области с 20 августа по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» изъято 6,5 кг запрещенных веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным областного надзорного ведомства, всего за этот период возбуждено 148 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, составлено 83 протокола об административных правонарушениях.

За время акции поступило 340 сообщений о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного наркотиков. По каждому были организованы проверочные мероприятия.

Ожидается, что окончательные итоги акции будут подведены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое намечено на 11 октября.

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