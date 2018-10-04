В Пензе из-за пьяной езды на водителя завели два уголовных дела Криминал

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Два уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено в Пензе в отношении водителя автомобиля «Citroen C4», который в течение месяца дважды находился за рулем в нетрезвом виде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что в первый раз машина под управлением 36-летнего пензенца была установлена на улице Терновского.

«В результате освидетельствования полицейские установили, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что три недели спустя, пока по предыдущему нарушению шла проверка, мужчина вновь попался пьяным за рулем — его машина также была остановлена в Терновке.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — отметили в ведомстве.