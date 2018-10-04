EN
18:13:23 Четверг, 4 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из-за пьяной езды на водителя завели два уголовных дела

16:05 | 04.10.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Два уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено в Пензе в отношении водителя автомобиля «Citroen C4», который в течение месяца дважды находился за рулем в нетрезвом виде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе из-за пьяной езды на водителя завели два уголовных дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что в первый раз машина под управлением 36-летнего пензенца была установлена на улице Терновского.

«В результате освидетельствования полицейские установили, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что три недели спустя, пока по предыдущему нарушению шла проверка, мужчина вновь попался пьяным за рулем — его машина также была остановлена в Терновке.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — отметили в ведомстве.

Загрузка...
Читайте также
Трое молодых людей задержаны в Пензе за сбыт поддельных купюр Общественные слушания по теме создания «зеленого щита» вокруг Пензы пройдут 16 октября
В Пензе автомобилистов предупредили о ремонте Ахунского переезда Около 40 детей-сирот получили ключи от квартир в Заре
Жителя Пензы будут судить за организацию азартных игр и нарушение авторских прав В пензенские школы поступит 17 новых комплектов для занятий робототехникой
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама