Трое молодых людей задержаны в Пензе за сбыт поддельных купюр Криминал

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Трое молодых людей, двое из которых не достигли совершеннолетия, задержаны в Пензе по обвинению в сбыте поддельных 5-тысячных купюр. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, трое приятелей в августе 2018 года приобрели на территории Московской области не более 50 поддельных билетов Банка России номиналом 5 тыс. рублей, имеющих существенное сходство с подлинными купюрами. Не позднее 25 августа они перевезли фальшивые деньги в Пензу с целью их дальнейшего сбыта. В течение нескольких дней злоумышленники расплачивались фальшивыми купюрами в магазинах, кафе и аптеках города, введя таким образом поддельные банковские билеты в оборот», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что 30 августа в ходе осмотра квартиры в одном из домов на проспекте Строителей, где приятели жили с момента прибытия в Пензу, сотрудниками полиции было изъято пять поддельных купюр.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по изъятию остальных поддельных купюр в тех точках, где они сбывались. Злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Татьяна Махницкая.