EN
18:52:17 Пятница, 5 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Колышлейского района осужден за убийство гостя и расчленение трупа

16:26 | 05.10.2018 | Криминал

Печать

Колышлей, 5 октября 2018. PenzaNews. Житель села Красная Горка Колышлейского района Пензенской области приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство гостя, труп которого он затем расчленил. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Колышлейского района осужден за убийство гостя и расчленение трупа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, вечером 12 июля 2018 года в своем доме 59-летний мужчина в ходе совместного распития спиртного поссорился с 62-летним знакомым и нанес ему рукой, ножом и деревянной скалкой не менее 22 ударов по голове, шее и рукам», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что потерпевший скончался от острой кровопотери.

«Его тело злоумышленник вынес на веранду дома, а на следующий день расчленил и отнес в различные места за пределы своего домовладения. Когда через день вернулась его супруга, он рассказал о ей случившемся, а та вызвала сотрудников полиции», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, объясняя причины произошедшего, мужчина признался, что трагическая ссора произошла из-за запаха от пришедшего в гости односельчанина.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на светофоре столкнулись три машины С пересечения улиц Мира и Окружной в Пензе убрали незаконную рекламу «Рисана»
В Пензе шесть человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга Кандидатура Вячеслава Космачева предложена на пост главы реготделения ВСМС
В ночь на 7 октября закроют переезд на улице Аустрина в Пензе Юрий Шестопал подарил пензенской библиотеке пять сборников своих стихов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама