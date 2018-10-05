Житель Колышлейского района осужден за убийство гостя и расчленение трупа Криминал

Колышлей, 5 октября 2018. PenzaNews. Житель села Красная Горка Колышлейского района Пензенской области приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство гостя, труп которого он затем расчленил. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, вечером 12 июля 2018 года в своем доме 59-летний мужчина в ходе совместного распития спиртного поссорился с 62-летним знакомым и нанес ему рукой, ножом и деревянной скалкой не менее 22 ударов по голове, шее и рукам», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что потерпевший скончался от острой кровопотери.

«Его тело злоумышленник вынес на веранду дома, а на следующий день расчленил и отнес в различные места за пределы своего домовладения. Когда через день вернулась его супруга, он рассказал о ей случившемся, а та вызвала сотрудников полиции», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, объясняя причины произошедшего, мужчина признался, что трагическая ссора произошла из-за запаха от пришедшего в гости односельчанина.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.