В Бессоновском районе у сельского жителя изъята маковая солома Криминал

Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Более 68 граммов маковой соломы, которая является наркотическим средством, изъято у жителя одного из сел Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что мужчина причастен к противоправной деятельности. При проведении мероприятий в квартире по месту жительства 41-летнего гражданина, привлекавшегося к уголовной ответственности, оперативники обнаружили тарелку и кастрюлю с наркотическим средством растительного происхождения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.