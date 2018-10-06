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В Бессоновском районе у сельского жителя изъята маковая солома

10:11 | 06.10.2018 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Более 68 граммов маковой соломы, которая является наркотическим средством, изъято у жителя одного из сел Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Бессоновском районе у сельского жителя изъята маковая солома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что мужчина причастен к противоправной деятельности. При проведении мероприятий в квартире по месту жительства 41-летнего гражданина, привлекавшегося к уголовной ответственности, оперативники обнаружили тарелку и кастрюлю с наркотическим средством растительного происхождения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.

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