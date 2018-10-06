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Пенсионерка призналась в краже кошелька в Засечном

14:03 | 06.10.2018 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензенского района призналась в краже кошелька с 20 тыс. рублей, оставленного без присмотра в торговом центре на улице Ново-Терновской в Засечном Пензенской области.

Пенсионерка призналась в краже кошелька в Засечном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, посетительница ТЦ на время оставила его в женском туалете, но, вернувшись, не обнаружила свою вещь.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления пожилой женщины. Похищенное изъято», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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