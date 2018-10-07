В Пензе у Олимпийской аллеи орудовал мужчина с устройством для взлома автосигнализаций Криминал

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Два устройства, предназначенных для перехвата и передачи кодов охранных автомобильных сигнализаций, обнаружено у 28-летнего жителя Пензы, который оказался в поле зрения правоохранительных органов после кражи, совершенной вблизи Олимпийской аллеи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что к стражам порядка обратилась женщина, которая приехала на пробежку, оставила машину у края проезжей части, а примерно через полчаса услышала сигнал брелка сигнализации, характерный для открытия двери.

«Она направилась к своему автомобилю и заметила, что из салона выходит мужчина, после чего закричала, зовя на помощь. На ее просьбу отреагировал человек, который бежал следом. Он направился к ее машине. Злоумышленник, заметив его, бросился бежать. Незнакомец стал его преследовать, и вскоре они скрылись из вида. Через несколько минут неизвестный вернулся на место происшествия и передал женщине похищенную у нее сумку, после чего продолжил пробежку», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что владелица машины покинула место происшествия и направилась в магазин, откуда решила позвонить родственникам, однако обнаружила, что у нее похищен мобильный телефон, и обратилась в полицию.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя Пензы, привлекавшегося к уголовной ответственности. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УМВД.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность свидетеля, которому удалось догнать злоумышленника. На вид ему 40–45 лет, крепкого телосложения, был одет в яркую майку и шорты.