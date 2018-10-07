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В Пензе организована проверка по факту мошенничества в сфере трудоустройства

12:18 | 07.10.2018 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества в сфере трудоустройства в Пензе, жертвой которого стал 22-летний мужчина.

В Пензе организована проверка по факту мошенничества в сфере трудоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сайте Avito.ru он нашел объявление о вакансии водителя с зарплатой в 40 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону. Мужчина договорился с неизвестным о собеседовании в офисном здании на улице Пушкина. Когда гражданин ехал на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить счета нескольких мобильных телефонов, которые он укажет. Следуя его инструкциям, мужчина перевел 6 тыс. 100 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленник прервал связь с соискателем, а спустя некоторое время обман раскрылся.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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