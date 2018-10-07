В Пензе родные братья получили реальные сроки за покушение на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 лет 3 месяца соответственно назначено в Пензе двум родным братьям, которые признаны судом виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свою вину они признали полностью и активно способствовали расследованию преступления.

«Братья рассказали, что однажды увидели на стене расселенного дома объявление с предложением работы и указанием сайта. Они зашли на интернет-ресурс, где, следуя указаниям, установили специальную программу и зарегистрировались. С ними связался «работодатель». Он дал контакты оператора, которая пояснила им условия работы — в качестве закладчиков им требовалось делать тайники: подыскивать скрытые места, помещать в них наркотические средства, после чего отправлять фото оператору», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он добавил, что со временем мужчины также начали заниматься увеличением массы наркотиков путем их смешивания с пищевыми продуктами.

«Так, в апреле 2018 года в тайнике около трассы по направлению в сторону Малой Сердобы в посадках вдоль трассы они забрали наркотическое средство, из которого готовили по специальному рецепту смеси и закладывали их в мелкие тайники. По указанию оператора они смешали 3 кг наркотического средства и должны были отвезти его в Ижевск за 100 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства, пояснив, что на трассе мужчины были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Представитель суда уточнил, что отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

«Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Братья были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в 10-дневный срок», — пояснил он.