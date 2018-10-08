В Заречном должник задержан после дачи взятки приставу Криминал

Заречный, 8 октября 2018. PenzaNews. Житель Пензы, задолжавший алименты на содержание бывшей супруги-инвалида, задержан в Заречном после дачи взятки судебному приставу-исполнителю за снятие ограничения на выезд за пределы страны.

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«По данным следствия, с марта 2018 года у судебного пристава-исполнителя зареченского отдела управления ФССП России по Пензенской области находилось производство по взысканию с мужчины 1958 года рождения алиментов на содержание бывшей супруги, являющейся инвалидом. В июне приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что днем 2 октября мужчина, находясь около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном, несмотря на отказ пристава, передал ему 15 тыс. рублей.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, предложенная приставу сумма составила почти треть от задолженности, превысившей 40 тыс. рублей.