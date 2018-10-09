В Пензенской области подросток подозревается в краже денег с банковской карты Криминал

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в отношении несовершеннолетнего жителя Лунинского района Пензенской области, который подозревается в хищении денег с чужой банковской карты.

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«По данным следствия, вечером 29 сентября 17-летний подросток нашел на крыльце магазина в селе Большой Вьяс банковскую карту и решил расплатиться с помощью денежных средств, имеющихся на ее счете, в том же магазине. Для проверки наличия денег молодой человек совершил незначительную покупку, используя функцию бесконтактного способа оплаты. Удостоверившись, что платеж осуществлен, он вечером того же дня приобрел продукты на сумму не менее 9 тыс. рублей, похитив их таким образом с банковского счета потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в связи с произошедшим в настоящее время решается вопрос о постановке юноши на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.