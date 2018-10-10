В Пензенской области по факту стрельбы по семье с детьми начата проверка Криминал

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Доследственная проверка по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» организована в Пензенской области по факту стрельбы в сторону супружеской пары с детьми на берегу водоема. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, ранее в интернете появилась информация о том, что, когда жительница Пензы с супругом и двумя малолетними детьми отдыхала на пруду, мужчина на противоположном берегу умышленно выстрелил в их сторону из карабина «Сайга», однако никто не пострадал.

«Установлено, что данный факт имел место на пруду около села Степановка Лунинского района», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в рамках проверки будет детально установлена картина случившегося.

Некоторое время назад в интернете была размещена петиция, адресованная председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, с требованием ужесточить наказание злоумышленникам, стрелявшим по семье, которая отдыхала на природе в Пензенской области.

Ее автор сообщила, что 7 октября она, ее супруг и двое детей в возрасте 8 и 6 лет, младший из которых имеет тяжелую форму инвалидности, отправились порыбачить на платный пруд. На противоположном берегу находились трое мужчин. По словам женщины, в какой-то момент раздался выстрел, а спустя 5–10 минут — еще один, причем злоумышленник целился прямо в людей.

Автор петиции добавила, что прибывшие на место полицейские изъяли карабин «Сайга» и более 50 патронов, однако разбирательство по итогам инцидента завершилось наложением штрафа в 4 тыс. рублей и возвратом оружия.