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Житель Пензы приговорен к 5 годам колонии за убийство брата

09:34 | 11.10.2018 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. 27-летний мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство брата, совершенное в квартире дома на улице Бийской в Пензе в ночь на 1 июля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы приговорен к 5 годам колонии за убийство брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Потерпевший находился в тот день в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем вел себя шумно — громко разговаривал, бил посуду, включал телевизор, мешая тем самым спать родственникам. Младший брат зашел к нему в комнату и попытался успокоить. Потерпевший на замечания не реагировал, выражался в его адрес нецензурной бранью», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что в какой-то момент мужчина оттолкнул о себя старшего брата, а когда тот упал на диван, несколько раз ударил его по голове и телу.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда работников скорой медицинской помощи. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточнила Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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