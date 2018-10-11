В Пензенской области похищен ребенок, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Шемышейском районе Пензенской области по факту похищения 4-летнего ребенка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе процессуальной проверки установлено, что вечером 10 октября трое мужчин распылили неизвестное вещество в глаза отчима девочки и его матери, подъехавших на автомобиле к своему дому, и похитили ребенка. Злоумышленники скрылись на автомашине в неизвестном направлении», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что девочка была перевезена в другой город, на данный момент ее местонахождение установлено.

«Проводятся следственные действия с участниками похищения, в том числе с биологическим отцом ребенка», — сказала Светлана Артамонова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ход его расследования находится на контроле прокуратуры.