Житель Заречного приговорен к 8,5 годам колонии за насилие над 15-летней девушкой на пляже Криминал

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. 27-летний житель Заречного Пензенской области приговорен к лишению свободы на срок 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступлений, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в ночное время 15 июля 2018 года мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пляже «Ангарка» в микрорайоне ГПЗ города Пензы увидел незнакомую ему ранее 15-летнюю девушку. Он оттащил ее в сторону от дороги, где, применяя насилие и высказывая угрозы в ее адрес, совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он открыто похитил у девушки сотовый телефон стоимостью более 19 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что злоумышленник был задержан 16 июля рано утром.

«На протяжении всего периода следствия мужчина по решению суда находился под стражей», — уточнила Татьяна Махницкая, отметив, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, разбоя и изнасилования.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала представитель следственного управления.