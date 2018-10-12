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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого на проспекте Победы в Пензе

13:12 | 12.10.2018 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Мужчина 1986 года рождения, обвиняемый в убийстве знакомого в одном из домов на проспекте Победы в Пензе, заключен под стражу.

Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого на проспекте Победы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Преступление было совершено вечером 29 сентября.

Тело убитого на лестничной клетке, которая была в крови, обнаружили сотрудники полиции, прибывшие после звонка местной жительницы.

«При осмотре места происшествия полицейские установили, что телесные повреждения погибшему были причинены в подъезде дома, где обнаружили тело», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что стражи порядка проверили круг общения убитого — 31-летнего мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности — и вычислили, где живет предполагаемый преступник.

«Дверь полицейским он открыл не сразу. Впоследствии оперативники выяснили, что в это время злоумышленник отмывал от следов крови руки и нож», — добавили в пресс-службе.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по версии следствия, в тот день мужчины распивали спиртное, и в какой-то момент гость начал вести себя неадекватно, взял со стола нож и начал размахивать им.

«Обвиняемый в ответ на его действия схватил со стола второй нож и нанес не менее пяти ударов в область головы, тела и ног потерпевшего. После этого злоумышленник попросил приятеля покинуть квартиру, а сам лег спать. Потерпевший скончался на лестничной площадке от колото-резаного ранения груди», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, в настоящее время продолжается.

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