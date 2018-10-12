К 9 годам колонии за убийство приговорен мужчина, затолкавший ветку незнакомцу в глотку Криминал

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено мужчине, который признан виновным в убийстве незнакомца в Пензе.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы, преступление было совершено на открытой местности в начале июля, когда злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с незнакомцем нанес ему удары по голове и шее, после чего сломал ветку, поднял с земли фрагмент дерева, затолкал их в рот и глотку потерпевшего, в результате чего тот скончался от удушения.

«В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что суд признал смягчающими обстоятельствами способствование мужчины раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, а также состояние здоровья злоумышленника и его матери.

«Заявленный потерпевшей иск о возмещении материального ущерба, связанного с похоронами, суд удовлетворил в полном объеме, о компенсации морального вреда — частично. Приговор не вступил в законную силу», — уточнил представитель суда.