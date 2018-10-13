В Пензе раскрыта кража неисправного «ВАЗа» с помощью эвакуатора Криминал

Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска установили причастность 36-летнего жителя Пензы к угону автомобиля «ВАЗ-2107», находящегося в неисправном состоянии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что машина была украдена от дома на улице Коммунистической, где проживает его владелец.

«Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев и выяснили, что похищенную машину увезли на эвакуаторе», — уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что подозреваемый в угоне признал свою вину.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.