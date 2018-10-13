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В Лунинском районе раскрыта кража инструментов с пилорамы через окно для опилок

15:30 | 13.10.2018 | Криминал

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Лунино, 13 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска установили причастность 38-летнего мужчины к краже электропилы и набора инструментов с пилорамы в селе Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Лунинском районе раскрыта кража инструментов с пилорамы через окно для опилок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, по словам представителя фермерского хозяйства, который обратился в полицию с заявлением о краже, преступление было совершено ночью.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение через окно для выгрузки опилок», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что подозреваемый в совершении преступления местный житель, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в УМВД.

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