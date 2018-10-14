EN
14:44:32 Воскресенье, 14 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мокшане заведено дело о взятке за проезд перегруженных машин через весовой контроль

11:02 | 14.10.2018 | Криминал

Печать

Мокшан, 14 октября 2018. PenzaNews. Трое государственных инспекторов Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора подозреваются в получении взятки за проезд перегруженных автомобилей, а двое операторов стационарного поста весового контроля в Мокшане Пензенской области — в пособничестве им. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Мокшане заведено дело о взятке за проезд перегруженных машин через весовой контроль

Фото: Penza.sledcom.ru

Она отметила, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального СКР и УФСБ России по Пензенской области.

Татьяна Махницкая добавила, что, по данным следствия, 12 октября инспекторы при пособничестве операторов, являющихся работниками одного из обществ с ограниченной ответственностью, получили 32 тыс. рублей от нескольких водителей большегрузов, следующих по автодороге с превышением разрешенной массы.

«Взятка получена ими за проезд транспорта без составления актов о превышении установленных ограничений по общей массе или нагрузки на ось, а также несоставление протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы проверил, как идет ремонт улицы Попова В Пензе мужчина через суд отстоял права, нарушенные «Саратовскими авиалиниями»
Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Торосу» Мэр Пензы поздравил христиан с Покровом Пресвятой Богородицы
В центре Пензы загорелся мусоровоз Иван Белозерцев поздравил пензенских работников сельского хозяйства
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама