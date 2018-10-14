В Мокшане заведено дело о взятке за проезд перегруженных машин через весовой контроль Криминал

Мокшан, 14 октября 2018. PenzaNews. Трое государственных инспекторов Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора подозреваются в получении взятки за проезд перегруженных автомобилей, а двое операторов стационарного поста весового контроля в Мокшане Пензенской области — в пособничестве им. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она отметила, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального СКР и УФСБ России по Пензенской области.

Татьяна Махницкая добавила, что, по данным следствия, 12 октября инспекторы при пособничестве операторов, являющихся работниками одного из обществ с ограниченной ответственностью, получили 32 тыс. рублей от нескольких водителей большегрузов, следующих по автодороге с превышением разрешенной массы.

«Взятка получена ими за проезд транспорта без составления актов о превышении установленных ограничений по общей массе или нагрузки на ось, а также несоставление протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы.