В Мокшанском районе раскрыта серия квартирных краж Криминал

Мокшан, 14 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность двух жителей Нижнеломовского района 1982 и 2000 годов рождения к серии краж, совершенных в поселке Октябрь Мокшанского района Пензенской области.

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«При посещении домовладения в поселке Октябрь, используемого им под дачу, его владелец обнаружил, что дверь строения вскрыта. Он заметил, что исчезла часть вещей. Рядом со своим участком он увидел автомобиль, в котором нашел пропавшие из дома предметы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции установили личность владельца машины, а затем — двух подозреваемых в совершении преступления.

«Мужчины пояснили, что при совершении кражи увидели, что к дому подходит хозяин, в связи с чем решили скрыться, оставив автомобиль», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что впоследствии был установлен еще один эпизод хищения, совершенного в том же населенном пункте.

«Подозреваемые признались в содеянном и возместили ущерб потерпевшим в полном объеме. По фактам краж возбуждены уголовные дела», — добавили в пресс-службе.