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Житель Колышлея подозревается в применении насилия к полицейскому

08:24 | 18.10.2018 | Криминал

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Колышлей, 18 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего жителя Колышлея Пензенской области по факту применения насилия к полицейскому. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Колышлея подозревается в применении насилия к полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 октября 2018 года житель Колышлея 1981 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим приятелем зашел в местный магазин. При выходе на улицу они были задержаны сотрудниками муниципального отдела МВД России «Колышлейский» за совершение административного правонарушения — нахождение в общественном месте в состоянии опьянения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, для доставления на освидетельствование полицейские поместили мужчину в служебную машину, в которой он выбил заднее стекло ногами.

«По прибытии в приемный покой колышлейской районной больницы он, возмущаясь задержанием, начал требовать от начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский» отпустить его. Получив отказ, он головой нанес удар в лицо сотруднику полиции, причинив ему физическую боль», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести телесного повреждения, причиненного представителю власти.

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