Житель Пензы подозревается в попытке дать взятку инспектору ДПС Криминал

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» возбуждено в отношении 39-летнего жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 8 октября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной. Около областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко он был задержан сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пензе. В патрульной автомашине подозреваемый попытался дать взятку инспектору ДПС за несоставление в отношении него административного протокола за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, положив между водительским и пассажирским сидениями денежные средства в размере 29,5 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, свой преступный умысел житель Пензы не довел до конца, поскольку полицейский отказался от получения незаконного денежного вознаграждения.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила Татьяна Махницкая.