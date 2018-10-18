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В Пензе вступил в силу приговор лжеполицейскому из Саратова, завладевшему 200 тыс. рублей

13:00 | 18.10.2018 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым житель Саратова, обманом похитивший 200 тыс. рублей, проведет 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

В Пензе вступил в силу приговор лжеполицейскому из Саратова, завладевшему 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, весной 2017 года, проживая в Сочи, злоумышленник позвонил жительнице Пензы, представился сотрудником полиции и потребовал подготовить 100 тыс. рублей для освобождения ее сына, якобы совершившего ДТП, после чего потерпевшая у подъезда передала деньги незнакомому мужчине.

«3 мая того же года аналогичным способом он похитил еще 100 тыс. рублей у другой жительницы Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мошенник попросил забрать деньги постороннего человека, с которым заранее связался через интернет, и заплатил ему за оказанную услугу 30 тыс. рублей, а оставшаяся сумма была переведена на банковскую карту осужденного через онлайн-систему.

Наталья Быченкова отметила, что на момент вынесения приговора судом первой инстанции мужчина уже отбывал наказание по приговору Дзержинского районного суда Ярославля за совершение аналогичных преступлений.

«По решению суда он обязан выплатить двум потерпевшим оставшуюся часть компенсации ущерба – по 70 тыс. рублей», — сказала пресс-секретарь облсуда, уточнив, что приговор вступил в законную силу в минувшую среду, 17 октября.

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