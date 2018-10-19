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Житель Ростовской области оштрафован за попытку дать взятку в Земетчино

16:42 | 19.10.2018 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Штраф в размере 70 тыс. рублей назначен жителю Ростовской области, который пытался дать взятку временно исполняющему обязанности начальника отделения ГИБДД ОМВД по Земетчинскому району Пензенской области, чтобы в отношении его отца не были составлены протоколы.

Житель Ростовской области оштрафован за попытку дать взятку в Земетчино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина, находясь в Земетчино 24 августа 2018 года, узнал о том, что в отношении его отца инспектором ГИБДД должен быть составлен административный материал за превышение допустимых габаритов грузового автомобиля более чем на 50 см без разрешения и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Житель Ростовской области решил помочь родственнику избежать административной ответственности», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

По его словам, находясь в кабинете врио начальника отделения, мужчина вложил 30 тыс. рублей в блокнот, лежавший на его рабочем столе, осознавая при этом, что дает должностному лицу взятку за заведомо незаконное бездействие.

«Руководитель местной Госавтоинспекции взятку не принял и пресек его противозаконные действия, сообщив о попытке дачи взятки дежурному ОМВД. В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью. Денежные средства в сумме 30 тыс. рублей конфискованы судом и обращены в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.

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