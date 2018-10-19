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Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа, умершего в машине на улице Чапаева

17:31 | 19.10.2018 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Обвинение в убийстве мужчины 1982 года рождения, умершего от колото-резаного ранения груди в автомобиле на улице Чапаева в Пензе, предъявлено его соседу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа, умершего в машине на улице Чапаева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 9 октября обвиняемый встретился со своим соседом на улице Чапаева. Тот распивал спиртное с их общей знакомой, сидя в автомашине. Злоумышленник присоединился к ним, и они втроем продолжили употреблять алкоголь. В ходе общения между мужчинами возник конфликт на почве того, что потерпевший высказался нецензурно в адрес обвиняемого и его родственников. Ссора переросла в драку, во время которой злоумышленник побежал к себе домой, схватил на кухне нож и, вернувшись на улицу, нанес им не менее одного удара в область груди соседа», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, заключен под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала Татьяна Махницкая.

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