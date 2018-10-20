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Раскрыта кража кабеля со стройки в Арбеково

15:10 | 20.10.2018 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 52-летнего жителя Ахун к краже электрического кабеля с территории строящегося дома на улице Бородина в Пензе, где он работал.

Раскрыта кража кабеля со стройки в Арбеково

Фото: 58.мвд.рф

«Подозреваемый пояснил, что был на данном объекте разнорабочим и хорошо знал план строения и место расположения охраны. В ночное время он заказал такси и доехал до строящегося дома. Так как территория была хорошо освещена и периметр усиленно охранялся, злоумышленник принял решение совершить кражу на другом объекте», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что с помощью заранее подготовленных инструментов он похитил 85 метров кабеля, тем самым причинив ущерб организации на сумму 12 тыс. рублей.

«По словам мужчины, кабель он хотел обжечь, чтобы затем сдать его в пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги потратить по своему усмотрению. В содеянном он сознался, раскаялся и обязуется возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.

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