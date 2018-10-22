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Проверка организована по факту кражи 130 тыс. рублей с карты жителя Пензы

18:10 | 22.10.2018 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи 130 тыс. рублей с банковской карты жителя Пензы.

Проверка организована по факту кражи 130 тыс. рублей с карты жителя Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он проинформировал потерпевшего о взломе его аккаунта в мобильном приложении, в результате чего денежные средства якобы были переведены на электронный кошелек, а для возврата требовалось назвать коды, которые будут поступать на сотовый телефон», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что после выполнения инструкций звонившего владелец карты обнаружил пропажу денежных средств.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника, причастного к преступлению.

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