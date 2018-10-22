В Пензенской области многодетная мать незаконно получала пособия на мертвого ребенка Криминал

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Жительница села Малая Сердоба Пензенской области, имеющая на иждивении четверых малолетних детей, незаконно на протяжении длительного периода получала пособия на дочь, умершую в августе 2016 года.

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Данный факт был выявлен сотрудниками прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела о мошенничестве при получении выплат, женщина, имеющая один класс образования, в июне 2016 года — спустя примерно месяц после рождения дочери — обратилась в управление соцзащиты населения администрации Иссинского района с заявлением о назначении ежемесячных пособий на обеспечение питанием и по уходу за ребенком. По нему было принято положительное решение.

Впоследствии мать скрыла то, что ее дочь в августе умерла, в связи с чем право на данные меры соцподдержки было ею утрачено.

Спустя некоторое время она обратилась в управление социальной защиты администрации Малосердобинского района, также умолчав о смерти дочери. В результате ей были назначены ежемесячные пособия: на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет, на ребенка до 16 (18) лет, а также при рождении третьего и последующих детей.

Данное уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Ей запрещено выезжать за пределы Малосердобинского района, менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, суд обязал виновную в мошенничестве возместить причиненный вред управлениям соцзащиты Иссинского и Малосердобинского районов на сумму около 193 тыс. рублей — 95 тыс. 216 рублей и 97 тыс. 455 рублей соответственно.