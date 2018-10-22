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В Пензенской области многодетная мать незаконно получала пособия на мертвого ребенка

18:22 | 22.10.2018 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Жительница села Малая Сердоба Пензенской области, имеющая на иждивении четверых малолетних детей, незаконно на протяжении длительного периода получала пособия на дочь, умершую в августе 2016 года.

В Пензенской области многодетная мать незаконно получала пособия на мертвого ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный факт был выявлен сотрудниками прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела о мошенничестве при получении выплат, женщина, имеющая один класс образования, в июне 2016 года — спустя примерно месяц после рождения дочери — обратилась в управление соцзащиты населения администрации Иссинского района с заявлением о назначении ежемесячных пособий на обеспечение питанием и по уходу за ребенком. По нему было принято положительное решение.

Впоследствии мать скрыла то, что ее дочь в августе умерла, в связи с чем право на данные меры соцподдержки было ею утрачено.

Спустя некоторое время она обратилась в управление социальной защиты администрации Малосердобинского района, также умолчав о смерти дочери. В результате ей были назначены ежемесячные пособия: на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет, на ребенка до 16 (18) лет, а также при рождении третьего и последующих детей.

Данное уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Ей запрещено выезжать за пределы Малосердобинского района, менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, суд обязал виновную в мошенничестве возместить причиненный вред управлениям соцзащиты Иссинского и Малосердобинского районов на сумму около 193 тыс. рублей — 95 тыс. 216 рублей и 97 тыс. 455 рублей соответственно.

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