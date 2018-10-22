Житель Пензы подозревается в истязании 77-летней матери Криминал

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы, который подозревается в истязании своей 77-летней матери. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокуратура Железнодорожного района Пензы в ходе проверки исполнения законодательства в сфере профилактики правонарушений и преступлений установила, что с января по 26 сентября 2018 года 41-летний житель систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении матери, чем причинял ей физические и психические страдания», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что материалы проверки были направлены в орган дознания, которым 22 октября принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Соответствующее постановление признано прокурором района законным и обоснованным», — отметила Светлана Артамонова.