EN
22:39:10 Понедельник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Попытка дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково обойдется мужчине в 100 тыс. рублей

19:11 | 22.10.2018 | Криминал

Печать

Башмаково, 22 октября 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено 62-летнему жителю Нижнего Ломова, который попытался дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Попытка дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково обойдется мужчине в 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что осужденный является отцом лица, ответственного за выполнение работ по муниципальному контракту на благоустройство улицы Советской и Аллеи воинской славы, который был заключен между администрацией рабочего поселка Башмаково и ООО «РСУ «Спецработ плюс».

«Мужчина предложил инспектору отдела ГИБДД взятку в размере 25 тыс. рублей за несоставление в отношении данного юридического лица протокола по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно данным портала госзакупок, 23 июля 2018 года между администрацией Башмаково и ООО «РСУ «Спецработ плюс» был заключен муниципальный контракт, предметом которого является «капитальный ремонт благоустройства Аллеи воинской славы по улице Советской, 15, и части улицы Советской».

Его цена составила более 8 млн. рублей.

Весь объем работ требовалось выполнить до 15 октября.

Загрузка...
Читайте также
Бизнесмен перечислил на строительство мечети в Пензе 500 тыс. рублей Житель Пензы подозревается в истязании 77-летней матери
В Пензенской области многодетная мать незаконно получала пособия на мертвого ребенка Проверка организована по факту кражи 130 тыс. рублей с карты жителя Пензы
В Пензе с 1 ноября будут запрещены земляные работы Водоснабжение последнего объекта восстановлено после аварии в Пензе — «Горводоканал»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама