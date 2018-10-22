Попытка дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково обойдется мужчине в 100 тыс. рублей Криминал

Башмаково, 22 октября 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено 62-летнему жителю Нижнего Ломова, который попытался дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что осужденный является отцом лица, ответственного за выполнение работ по муниципальному контракту на благоустройство улицы Советской и Аллеи воинской славы, который был заключен между администрацией рабочего поселка Башмаково и ООО «РСУ «Спецработ плюс».

«Мужчина предложил инспектору отдела ГИБДД взятку в размере 25 тыс. рублей за несоставление в отношении данного юридического лица протокола по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно данным портала госзакупок, 23 июля 2018 года между администрацией Башмаково и ООО «РСУ «Спецработ плюс» был заключен муниципальный контракт, предметом которого является «капитальный ремонт благоустройства Аллеи воинской славы по улице Советской, 15, и части улицы Советской».

Его цена составила более 8 млн. рублей.

Весь объем работ требовалось выполнить до 15 октября.